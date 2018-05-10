«Фенербахче» хочет купить защитника «Локомотива»

Автор: Михаил Серебряков 0

Nemanja Pejčinović

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович может продолжить карьеру в Турции. Футболист в составе московского клуба стал чемпионом страны.

Турецкий клуб начал переговоры по этой сделке, но сам Пейчинович не горит желанием покидать стан московской команды. Одним из факторов является участие «Локомотива» в Лиге чемпионов — путевку в групповой этап клуб заработал, выиграв чемпионат России.

В нынешнем сезоне серб провёл в РФПЛ 23 матча, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Спортски Журнал

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