«Фенербахче» хочет купить защитника «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович может продолжить карьеру в Турции. Футболист в составе московского клуба стал чемпионом страны.

Турецкий клуб начал переговоры по этой сделке, но сам Пейчинович не горит желанием покидать стан московской команды. Одним из факторов является участие «Локомотива» в Лиге чемпионов — путевку в групповой этап клуб заработал, выиграв чемпионат России.

В нынешнем сезоне серб провёл в РФПЛ 23 матча, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Спортски Журнал