«Фенербахче» собирается продавать Матье Вальбуэна

Полузащитник «Фенербахче» Матье Вальбуэна может сменить клубную прописку. Стамбульский клуб уже выставил француза на трансфер.

33-летний Вальбуэна пополнил ряды стамбульского клуба летом 2017 года, перебравшись из «Лиона». В прошлом сезоне он провел 40 матчей, забил 8 мячей и отдал 16 результативных передач.

Действующий контракт Вальбуэна с «Фенербахче» рассчитан до лета 2019 года. В его услугах заинтересован «Галатасарай», а также клубы из Саудовской Аравии.

Вальбуэна выступал за московского «Динамо» в сезоне 2014/2015. В составе московского клуба французский вингер сыграл 29 матчей и забил 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe