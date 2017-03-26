«Фенербахче» предложил «Спартаку» обмен футболистами

Автор: Вадим Павлов 1 Comments

Эменике

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак». Турецкий клуб намерен обменять нигерийца на хавбека москвичей.

По имеющейся информации, турецкий клуб предложил обменять Эменике на хавбека Ивелина Попова. Сам Эменике хочет вернуться в Россию, а «Спартак», в свою очередь, заинтересован в переходе форварда. Сам нападающий также хочет переехать в Россию и уже попросил своего агента подыскать варианты.

Напомним, Эммануэль Эменике уже выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год и забил 21 мяч..

В текущем розыгрыше чемпионата Турции нигерийский форвард принял участие в 10 матчах, в которых отметился 3 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: Amkspor

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Вадим Павлов

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One thought on “«Фенербахче» предложил «Спартаку» обмен футболистами

  1. Размен, возможно, стоящий, но «Спартаку» жизненно необходимо искать замену Промесу и крайков новых.

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