«Фенербахче» предложил «Спартаку» обмен футболистами

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак». Турецкий клуб намерен обменять нигерийца на хавбека москвичей.

По имеющейся информации, турецкий клуб предложил обменять Эменике на хавбека Ивелина Попова. Сам Эменике хочет вернуться в Россию, а «Спартак», в свою очередь, заинтересован в переходе форварда. Сам нападающий также хочет переехать в Россию и уже попросил своего агента подыскать варианты.

Напомним, Эммануэль Эменике уже выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год и забил 21 мяч..

В текущем розыгрыше чемпионата Турции нигерийский форвард принял участие в 10 матчах, в которых отметился 3 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Amkspor