«Фенербахче» отказал «Спартаку» в покупке Нойштедтера

Турецкий «Фенербахче» не готов продать игрока своей команды Романа Нойштедтера. Борьбу за трансфер полузащитника ведет московский «Спартак».

Первый раунд переговоров не привел к взаимному согласию. По некоторым данным, стамбульский клуб не согласился отдать Нойштедтера за 2 миллиона евро. Рыночная стоимость 29-летнего игрока — 3 миллиона евро, стороны продолжают переговоры.

Напомним, натурализированный футболист сборной России перешел в турецкий клуб а прошлом году. За 30 матчей в составе «желтых канареек» Роман не отличился голевыми действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Mynet Haber