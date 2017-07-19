«Фенербахче» отказал «Спартаку» в покупке Нойштедтера

Автор: Дмитрий Темников 0

Нойштедтер

Турецкий «Фенербахче» не готов продать игрока своей команды Романа Нойштедтера. Борьбу за трансфер полузащитника ведет московский «Спартак».

Первый раунд переговоров не привел к взаимному согласию. По некоторым данным, стамбульский клуб не согласился отдать Нойштедтера за 2 миллиона евро. Рыночная стоимость 29-летнего игрока — 3 миллиона евро, стороны продолжают переговоры.

Напомним, натурализированный футболист сборной России перешел в турецкий клуб а прошлом году. За 30 матчей в составе «желтых канареек» Роман не отличился голевыми действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Mynet Haber

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