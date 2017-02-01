«Фейеноорд» отказался продавать Теренса Конголо в «Спартак»

Голландский «Фейеноорд» не стал продавать Теренса Конголо в «Спартак». Точная сумма предложения неизвестна.

Клуб из Роттердама не захотел расставаться со своим ведущим защитником. На перове предложение «красно-белых» «Фейеноорд» ответил отказом, а второго предложения не последовало.

Стоит отметить, что Конголо является универсальным защитником, который способен сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

В текущем сезоне чемпионата Голландии Теренс провел 15 матчей и забил один гол. «Фейеноорд» занимает первую строчку после 22-го тура. На 5 очков роттердамцы опережают «Аякс».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс