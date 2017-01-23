Федор Смолов: «Заслуженно ли мы, футболисты, получаем такие бабки? Нет. Но мне комфортно»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал об отношении к деньгам и зарплатам футболистов. Своей зарплатой игрок доволен.

– Меня воспитывали родители так, что прежде всего нужно оставаться человеком, а деньги и успех – это все конечно.

– Ты получаешь около 2 миллионов евро в год. Думаешь, нормально, что футболисты получают такие деньги, а, например, журналисты живут на 80 тысяч рублей в месяц?

– В принципе, деньги, которые вовлечены в ту сферу, где ты работаешь, пропорциональны моей и твоей зарплате.

– Ну, в нефтяную сферу вовлечены еще большие деньги, но бурильщик 2 миллиона евро в год не получает.

– Найти людей на свободное место бурильщика можно больше, чем профессиональных футболистов.

– То есть дело в том, что футболисты – штучный товар?

– Получается, так. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек.

– Но ведь футболисты ничего полезного миру не дают.

– Я с тобой согласен.

– Врач никогда не будет столько получать, хотя он занимается реально важными вещами.

– Ты что хочешь от меня услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет!

– Вооооот!

– Но мне комфортно, скажу тебе так (улыбается) – сказал Смолов.

Фото: Global Look Press

Источник: GQ