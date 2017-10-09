Федор Смолов: «В России все разбираются в двух вещах: в политике и футболе»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о предстоящем матче с Ираном. Также он рассказал, как прошли полтора дня после матча с Кореей.

«Все провели восстановительные процедуры, сделали массаж, чтобы лучше восстановиться. Что могу сказать об Иране? У нас была теория. Планов раскрывать не собираюсь. У них хорошие стандарты. На это обратили внимание. Иран 35-й в рейтинге. Два года не проигрывает, но мы будет отталкиваться от своей игры, мы играем дома. Поэтому, думаю, что все должно сложиться хорошо.

В нашей стране к футболистам никогда не будут относиться до конца хорошо. У нас, как известно, все разбираются в двух вещах – в политике и в футболе. Но ситуация правда улучшается. Это заметно. После завершения матча с Мексикой на Кубке Конфедераций болельщики стали благодарить, аплодировали. Стало звучать больше лестных комментариев, люди говорят теплые слова на улице. Все ребята стали это замечать», – сказал Смолов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»