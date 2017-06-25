Федор Смолов сыграл против Мексики с повреждением

Нападающий сборной России Федор Смолов мог не выйти на матч с Мексикой. Футболист получил травму на разминке перед игрой.

Перед началом игры нападающий «Краснодара» покинул разминку из-за проблем с мышцей ноги. В итоге Смолов вышел в стартовом составе, но был заменен на Максима Канунникова во втором тайме.

Напомним, вчера сборная России потерпела поражение от мексиканцев в последнем туре группового этапа Кубка конфедераций — 1:2. Команда Станислава Черчесова заняла третье место в квартете и не вышла в полуфинал турнира.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sports.ru