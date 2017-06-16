Федор Смолов: «Сильно расстроился, когда не получилось с переходом в «Боруссию»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал о сорвавшемся переезде в Европу. Футболист мог перейти в иностранный чемпионат прошедшей зимой.

«Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Когда с Дортмундом ничего не сложилось, я сильно расстроился.

Позже было предложение от китайцев, которым тяжело отказать. Правда, что они предлагали больше 10 миллионов евро в год?Да, плюс было официальное предложение «Краснодару». И они договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал: после данного перехода вероятность в будущем попасть в Европу практически нулевая.

Напомним, в прошедшем сезоне Федор стал лучшим бомбардиром первенства РФПЛ. На счету форварда — 18 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат.ком