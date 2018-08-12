Федор Смолов проведет первый матч за «Локомотив» против «Оренбурга»

Федор Смолов дебютирует в составе «Локомотива» уже сегодня. Матч железнодорожников против «Оренбурга» начнется в 14:00 по московскому времени.

В матче 3-го тура российской премьер-лиги чемпион страны «Локомотив» в гостях сыграет с новичком сезона «Оренбургом».

Новичок железнодорожников Федор Смолов включен в стартовый состав команды. Сегодняшняя игра станет для него дебютной за «Локо». По информации российских СМИ, зарплата форварда в новой команде составит 3,1 млн евро в год.

Напомним, в составе «Краснодара» выступал с 2015 по 2018 год и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

Фото: ФК «Локомотив»

Источник: еженедельник «Футбол»

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