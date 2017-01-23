Федор Смолов: «Правда ли, что все футболисты тупые? Скорее да, чем нет»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался относительно интеллектуальных способностей футболистов. Игрок сказал, что они скорее тупые, чем умные.

«Правда ли, что все футболисты тупые? Не хочу никого обидеть, но отвечу так – скорее да, чем нет. Есть, конечно, игроки, которые проводят время за чтением газет, журналов, книжной литературы, любят путешествовать и познавать мир, но таких меньшинство. И речь у них отличается, без слов-паразитов», – рассказал Смолов.

Фото: Global Look Press

Источник: GQ