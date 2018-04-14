Федор Смолов получил желтую карточку за симуляцию, нападающий пропустит игру с ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов был наказан желтой карточкой за симуляцию. Игрок пропустит матч с московским ЦСКА.

На 34-минуте арбитр Артем Чистяков показал футболисту карточку за симуляцию в штрафной площади.

Это четвертое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне.

Таким образом, из-за перебора желтых карточек нападающий будет вынужден пропустить следующий матч «Краснодара» с ЦСКА.

В этом сезоне Смолов сыграл в 18 матчах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24