Федор Смолов получил желтую карточку за симуляцию, нападающий пропустит игру с ЦСКА

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 14 тур. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «РЖД Арена». 23 октября 2017 г.

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов был наказан желтой карточкой за симуляцию. Игрок пропустит матч с московским ЦСКА.

На 34-минуте арбитр Артем Чистяков показал футболисту карточку за симуляцию в штрафной площади.

Это четвертое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне.

Таким образом, из-за перебора желтых карточек нападающий будет вынужден пропустить следующий матч «Краснодара» с ЦСКА.

В этом сезоне Смолов сыграл в 18 матчах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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