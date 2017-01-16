Федор Смолов останется в «Краснодаре» до конца сезона

Лидер «быков» не покинет команду в зимнее трансферное окно. Федор Смолов надеется летом перейти в один из сильных европейских клубов.

Федор Смолов регулярно приковывает к себе внимание со стороны российских и европейских клубов, и его скорый уход из «Краснодара» выглядит все более реальным. Нынешней зимой интерес к футболисту приписывают не только российским «Зениту» и «Спартаку», но и ряду зарубежных клубов, среди которых называются турецкий «Бешикташ» и дортмундская «Боруссия». Однако, по имеющейся информации, как минимум до конца нынешнего сезона Федор Смолов останется в «Краснодаре».

«Интерес к Федору действительно проявляют многие клубы из России и Европы, однако зимой его уход из «Краснодара» практически невозможен. Некоторые предложения, в частности от турецких клубов, Смолов отклонил сам, так как не хочет продолжать карьеру в их чемпионате. Трансфер же в другие команды, как, например, в «Спартак», блокирует руководство клуба и лично владелец «быков» Сергей Галицкий. И «Краснодар», и Смолов заинтересованы в том, чтобы их сотрудничество продлилось как минимум до лета. Таким образом клуб сможет достойно завершить сезон без потери одного из своих главных лидеров, а у самого форварда будет возможность еще громче заявить о себе и добиться приглашения от более сильных команд. К тому же летом европейские клубы ведут себя на трансферном рынке намного активнее

Смолов готов к серьезному вызову в своей карьере. У него имеется опыт выступлений за рубежом (с 2010 по 2011 год футболист на правах аренды играл за голландский «Фейеноорд»), и он рассчитывает со временем вновь оказаться в Европе. Руководители «Краснодара» знают о желании нападающего, однако готовы отпустить его только в случае поступления достойного с финансовой точки зрения предложения», — рассказал источник из близкого окружения футболиста.

Отметим, что сейчас для Федора Смолова приоритетной целью является переход в топ-клуб одного из ведущих европейских чемпионатов. Футболист отдает предпочтение немецкой бундеслиге и надеется, что в летний трансферный период у него появится реальный шанс продолжить карьеру в составе какого-нибудь европейского гранда.

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов на протяжении последних лет демонстрирует высокий уровень игры и результативности. В прошлом сезоне 26-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 голов в 29 матчах. Нынешний сезон для Федора Смолова также складывается удачно: в 12 играх за «Краснодар» он сумел отличиться 10 раз. С этим показателем российский нападающий является лучшим голеадором нынешнего розыгрыша российского первенства.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия