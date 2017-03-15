Федор Смолов не поможет «Краснодару» в ответном матче с «Сельтой»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов из-за повреждения не сможет помочь команде в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой». Об этом сегодня сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

«Таким командам, как «Сельта», нужен кураж, они лучше играют дома. Смолов не сыграет против «Сельты». Измайлов — это потеря. Очень сильный игрок, который мог нам помочь. Довольны Жигулевым. Это еще одна боевая единица», — заявил Шалимов.

16 марта «Краснодару» предстоит сыграть ответный матч на своем поле против «Сельты» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба «Краснодара»