Федор Смолов: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, какие цели ставит перед собой. Форвард мечтает пополнить состав «Милана» и добиться с этим клубом успеха.

«Я играю в футбол не из-за денег. Я изначально пришел в него, потому что люблю этот вид спорта и эта моя страсть. Не представляю свою жизнь без футбола.

Моя цель – играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат. Стремлюсь попробовать там свои силы.

Мечта у меня другая – хочу выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана». С 7 лет болею за эту команду. Но из Италии предложений мне пока не поступало», – сказал Федор Смолов.

В текущем сезоне в чемпионате Смолов сыграл в 20 матчах и забил 15 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Кубанские новости