Федор Кудряшов уехал в Турцию, «Арсенал» арендовал игрока «Барселоны», Виллиан может оказаться в «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 31 января.
1. Виллиан может перейти в «ПСЖ»
Агенты футболиста прибыли в Париж на переговоры по поводу возможного трансфера.
2. «Истанбул» подписал Федора Кудряшова
Зарплата игрока будет составлять 1 млн евро в год.
3. «Арсенал» арендовал Дениса Суареса у «Барселоны»
Испанец будет выступать за лондонцев до конца этого сезона на правах аренды.
4. Адриен Рабьо приостановил переговоры с «Барселоной»
Ранее стало известно, что французом интересуются «Тоттенхэм» и «Бавария».
5. Матч «Нант» – «Сент-Этьен» был приостановлен на 9-й минуте ради акции, посвященной Эмилиано Сале
Болельщики «Нанта» подготовили перфоманс к игре, выложив перед стартовым свистком фамилию аргентинца на трибунах.
Фото: Официальный сайт «Истанбула»