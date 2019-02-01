Федор Кудряшов уехал в Турцию, «Арсенал» арендовал игрока «Барселоны», Виллиан может оказаться в «ПСЖ». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Кудряшов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 31 января.

1. Виллиан может перейти в «ПСЖ»

Агенты футболиста прибыли в Париж на переговоры по поводу возможного трансфера.

2. «Истанбул» подписал Федора Кудряшова

Зарплата игрока будет составлять 1 млн евро в год.

3. «Арсенал» арендовал Дениса Суареса у «Барселоны»

Испанец будет выступать за лондонцев до конца этого сезона на правах аренды.

4. Адриен Рабьо приостановил переговоры с «Барселоной»

Ранее стало известно, что французом интересуются «Тоттенхэм» и «Бавария».

5. Матч «Нант» – «Сент-Этьен» был приостановлен на 9-й минуте ради акции, посвященной Эмилиано Сале

Болельщики «Нанта» подготовили перфоманс к игре, выложив перед стартовым свистком фамилию аргентинца на трибунах.

Фото: Официальный сайт «Истанбула»

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