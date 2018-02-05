Федор Кудряшов направил иск в РФС по поводу взыскания долгов с «Ростова»

Защитник сборной России Федор Кудряшов обратился в Палату по разрешению споров РФС с иском о взыскании задолженностей с «Ростова». Ранее футболист получил от южан отказ на выплату ему 200 тысяч евро — сумму подъемных и премиальных за несколько месяцев.

«Могу подтвердить, что Палата получила заявление Федора Кудряшова на футбольный клуб «Ростов». Почему клуб отказывается заплатить защитнику 200 тысяч евро? У нас такая позиция – до вынесения решения никаких деталей дела не комментировать. Когда состоится ближайшее заседание Палаты? На этой или на следующей неделе», — заявил председатель Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов.

Напомним, 30-летний Кудряшов покинул желто-синих летом 2017-го. Игрок подписал контракт с «Рубином».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс