Федор Кудряшов: «Лично для меня важно победить Уругвай»

Защитник сборной России Федор Кудряшов на базе национальной команды в Новгорске ответил на вопросы журналистов, среди которых особенно активной была японская съемочная группа. По словам игрока, самый сильный соперник в группе А, где выступает Россия — Уругвай. И для Федора важно победить в третьей встрече первого этапа чемпионата мира.
«Удивления собственным результатам на чемпионате мира у меня нет. Просто продолжаем работать и выполнять установки тренера, — заявил Федор Кудряшов. — Болельщики нас поддерживают сумасшедшим образом, чувствуем это. Болельщики — наш двенадцатый игрок. Мы не думаем о том, что забили восемь мячей в первых двух матчах, ведь за каждую победу дается 3 очка. Из трех команд в нашей группе — самый сильный Уругвай, но мы не должны не забывать, что играем дома. И лично для меня важно победить в третьем матче в группе».
Защитник сборной России Федор Кудряшов готовится отвечать на вопросы на пресс-брифинге сборной России и отвечает: — Наши болельщики — наш 12 игрок. С их поддержкой идем вперед. Мы не думаем о том, что забили 8 мячей в первых двух матчах, ведь за каждую победу дается 3 очка. Из трех команд в группе — самый сильный Уругвай, но мы не должны не забывать, что играем дома. И лично для меня важно победить в третьем матче в группе. #футбол #еженедельникфутбол #россия #worldcup2018 #чм2018 #ftbl60 #ftbl
Сборная России на ЧМ-2018 победила Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1). Третий матч против Уругвая пройдет в Самаре 25 июня. Начало встречи в 17:00. Еженедельник «Футбол» будет вести трансляцию этой встречи на ftbl.ru
Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018
Текст: еженедельник «Футбол»
Фото: еженедельник «Футбол»