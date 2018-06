Федор Кудряшов: «Лично для меня важно победить Уругвай»

Защитник сборной России Федор Кудряшов готовится отвечать на вопросы на пресс-брифинге сборной России и отвечает: — Наши болельщики — наш 12 игрок. С их поддержкой идем вперед. Мы не думаем о том, что забили 8 мячей в первых двух матчах, ведь за каждую победу дается 3 очка. Из трех команд в группе — самый сильный Уругвай, но мы не должны не забывать, что играем дома. И лично для меня важно победить в третьем матче в группе. #футбол #еженедельникфутбол #россия #worldcup2018 #чм2018 #ftbl60 #ftbl

A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on Jun 21, 2018 at 3:08am PDT