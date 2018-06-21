Федор Кудряшов: «Лично для меня важно победить Уругвай»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Федор Кудряшов

Защитник сборной России Федор Кудряшов на базе национальной команды в Новгорске ответил на вопросы журналистов, среди которых особенно активной  была японская съемочная группа. По словам игрока, самый сильный соперник в группе А, где выступает Россия — Уругвай. И для Федора важно победить в третьей встрече первого этапа чемпионата мира.

«Удивления собственным результатам на чемпионате мира у меня нет. Просто продолжаем работать и выполнять установки тренера, — заявил Федор Кудряшов. — Болельщики нас поддерживают сумасшедшим образом, чувствуем это. Болельщики — наш двенадцатый игрок. Мы не думаем о том, что забили восемь мячей в первых двух матчах, ведь за каждую победу дается 3 очка. Из трех команд в нашей группе — самый сильный Уругвай, но мы не должны не забывать, что играем дома. И лично для меня важно победить в третьем матче в группе».

Защитник сборной России Федор Кудряшов готовится отвечать на вопросы на пресс-брифинге сборной России и отвечает: — Наши болельщики — наш 12 игрок. С их поддержкой идем вперед. Мы не думаем о том, что забили 8 мячей в первых двух матчах, ведь за каждую победу дается 3 очка. Из трех команд в группе — самый сильный Уругвай, но мы не должны не забывать, что играем дома. И лично для меня важно победить в третьем матче в группе. #футбол #еженедельникфутбол #россия #worldcup2018 #чм2018 #ftbl60 #ftbl

A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on

Сборная России на ЧМ-2018 победила Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1). Третий матч против Уругвая пройдет в Самаре 25 июня. Начало встречи в 17:00. Еженедельник «Футбол» будет вести трансляцию этой встречи на ftbl.ru

Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Текст: еженедельник «Футбол»
Фото: еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Brazil

Австрийские ученые считают, что сборная Бразилии выиграет ЧМ-2018

Semin

Юрий Семин оценил шансы сборной России выйти из группы на ЧМ-2018

Golovin

«Ювентус» просмотрит Александра Головина на ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 