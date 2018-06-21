Федор Кудряшов: «Лично для меня важно победить Уругвай»

Защитник сборной России Федор Кудряшов на базе национальной команды в Новгорске ответил на вопросы журналистов, среди которых особенно активной была японская съемочная группа. По словам игрока, самый сильный соперник в группе А, где выступает Россия — Уругвай. И для Федора важно победить в третьей встрече первого этапа чемпионата мира.

«Удивления собственным результатам на чемпионате мира у меня нет. Просто продолжаем работать и выполнять установки тренера, — заявил Федор Кудряшов. — Болельщики нас поддерживают сумасшедшим образом, чувствуем это. Болельщики — наш двенадцатый игрок. Мы не думаем о том, что забили восемь мячей в первых двух матчах, ведь за каждую победу дается 3 очка. Из трех команд в нашей группе — самый сильный Уругвай, но мы не должны не забывать, что играем дома. И лично для меня важно победить в третьем матче в группе».

Сборная России на ЧМ-2018 победила Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1). Третий матч против Уругвая пройдет в Самаре 25 июня. Начало встречи в 17:00. Еженедельник «Футбол» будет вести трансляцию этой встречи на ftbl.ru

Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Текст: еженедельник «Футбол»

Фото: еженедельник «Футбол»

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