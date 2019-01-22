Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА

Автор: Владислав Маслов 0

Об этом сообщает официальный сайт московского клуба. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

Лучший бомбардир нынешнего сезона Российской Премьер-Лии Федор Чалов и ЦСКА поставили подписи под новым соглашением. Теперь контракт нападающего с красно-синими рассчитан до окончания сезона-2021/22. Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.

Чалов — воспитанник ДЮСШ ЦСКА. За основную команду Федор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за московский клуб 73 матча, в которых забил 24 гола. Форвард является обладателем Суперкубка России и звания лучшего бомбардира ЦСКА в 2018 году.

11 мая 2018 года был включен в расширенный список футболистов для подготовки к чемпионату мира—2018, но в окончательную заявку не попал. 5 ноября главный тренер сборной России Станислав Черчесов внес Чалова в заявку на товарищеский матч сборной России со командой Германии и заключительный матч в Лиге наций со Швецией, но так и не выпустил нападающего на поле ни в одном из матчей.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Оф. сайт ПФК ЦСКА

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