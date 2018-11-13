Федор Чалов побил рекорд скорострельности Кириченко и Гусева

Молодой нападающий забил уже 21 гол. Ему понадобилось всего 49 матчей.

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов забил свой 21-й гол в 49-м матче чемпионата России и, обойдя по скорострельности Ролана Гусева и нынешнего главного тренера «Уфы» Дмитрия Кириченко (у обоих по 21 голу в 50 матчах), вышел на пятое место среди «армейских» бомбардиров.

Свой очередной мяч Чалов забил в домашнем матче Российской Премьер-Лиги в ворота «Зенита», чем помог своему клубу победить со счетом 2:0. Теперь 20-летний футболист занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в российской истории.

На первом месте в данный момент находится нападающий Вагнер Лав, на счету которого 167 голов, на второй позиции — форвард Сейду Думбия, забивший за «армейцев» 118 мячей.

Фото: оф. сайт ПФК ЦСКА

Источник: оф. сайт ПФК ЦСКА