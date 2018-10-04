Федерико Бернардески: «Всегда предпочитал больше Криштиану Роналду, чем Лео Месси»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески считает, что его одноклубник форвард Криштиану Роналду сильнее, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Португалец выступает за туринский клуб с лета 2018 года.

«Мы все знаем Роналду, как игрока, и лично я всегда считал его лучшим в мире. Я всегда предпочитал больше Роналду, чем Месси. Я понял, что он исключительный человек, скромный парень с необычайной харизмой, которую он передает всем. Это заразительно. Именно в этом отношении я всегда предпочитал его Месси.

Я помню финальную часть чемпионата Европы, когда ему пришлось уйти с травмой с поля в первом тайме, но на скамейке он был, как еще один тренер.«Ювентус» уже был необычным клубом с точки зрения победного менталитета, но приход Криштиану принес нечто большее», — сказал Бернардески.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport