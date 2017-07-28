Federbet: матч «молодежек» «Урала» и «Динамо» был «странным»

Организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о ряде аномальных ставок в матче молодежного первенства РФПЛ между московским «Динамо» и екатеринбургским «Уралом».

«Были зафиксированы огромные движения коэффициентов на исходы «победа «Динамо» с форой (-1,5) и азиатский тотал больше 3,25 голов в матче. Кроме того, аномальные ставки были зафиксированы на рынках «победа «Динамо» в первом тайме с форой (-1,0), а также ТБ 1,5 голов в первые 45 минут», — говорится в сообщении организации.

Ставки оказались успешными: первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу москвичей. Во втором игровом отрезке динамовцы забили еще два мяча.

В 26-м туре РФПЛ прошлого сезона было зафиксировано странное движение коэффициентов перед матчем молодежных составов «Терека» и «Урала». Глава Federbet Франческо Баранка заявил, что команды хотели сыграть со счетом 2:0 в пользу грозненцев, что у них и получилось.

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Видео: Официальный канал «Динамо» на YouTube

Источник: Bookmaker Ratings