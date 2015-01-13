Переход известного нападающего Николя Анелька в алжирский клуб «Хусейн Дей» сорвался. Стороны планировали заключить соглашение на полтора года.
Федерация футбола Алжира заблокировала трансфер 35-летнего француза, поскольку регламент не позволяет алжирским клубам приглашать легионеров старше 27 лет, не выступающих за свои национальные сборные, сообщает Sky Sports.
Ранее французский форвард выступал за «Пари Сен-Жермен», «Арсенал», «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Фенербахче», «Болтон», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Ювентус» и «Вест Бромвич».
One thought on “Федерация футбола Алжира не дала Анелька разрешение на переход в местную команду”
cartierlovejesduas Et c’est quoi la procédure pour downgrader le basebrand comme tu m’expliquais , une fois que je suis en 5.1.1?
where can i get wholesale mens create your own soccer jersey http://www.myluckyjersey.net/wholesale-fc-barcelona-201617-red-pattern-training-shirt-really-cheap-p71.html