Федерация футбола Алжира не дала Анелька разрешение на переход в местную команду

Переход известного нападающего Николя Анелька в алжирский клуб «Хусейн Дей» сорвался. Стороны планировали заключить соглашение на полтора года.

Федерация футбола Алжира заблокировала трансфер 35-летнего француза, поскольку регламент не позволяет алжирским клубам приглашать легионеров старше 27 лет, не выступающих за свои национальные сборные, сообщает Sky Sports.

Ранее французский форвард выступал за «Пари Сен-Жермен», «Арсенал», «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Фенербахче», «Болтон», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Ювентус» и «Вест Бромвич».