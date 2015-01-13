Федерация футбола Алжира не дала Анелька разрешение на переход в местную команду

Автор: Еженедельник «Футбол» 1 Comments
Переход известного нападающего Николя Анелька в алжирский клуб «Хусейн Дей» сорвался. Стороны планировали заключить соглашение на полтора года.
Федерация футбола Алжира заблокировала трансфер 35-летнего француза, поскольку регламент не позволяет алжирским клубам приглашать легионеров старше 27 лет, не выступающих за свои национальные сборные, сообщает Sky Sports.
Ранее французский форвард выступал за «Пари Сен-Жермен», «Арсенал», «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Фенербахче», «Болтон», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Ювентус» и «Вест Бромвич».
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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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