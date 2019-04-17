Федерация футбола Украины лишила ФК «Сумы» статуса профессионального клуба за договорные матчи

Несколько дней назад Федерация футбола Украины лишила ФК «Сумы» профессионального статуса за участие в договорных матчах. Оказалось, что клуб организовал 30 «договорняков» за 1,5 года и заработал около 10 млн евро.

Глава комитета по вопросам этики и честной игры Франческо Баранка рассказал, что «Сумы» предпочитали делать ставки в азиатских букмекерских конторах.

«Сумы» занимались двумя видами матч-фиксинга: подкупом арбитров или соперников. После этого делали ставку на свою победу. Фактически это была инвестиция, и тогда «Сумы» побеждали, а ставка приносила прибыль. А когда они не платили арбитрам и уступали, то играли против себя, на контору и делали деньги на этом. То есть ФК «Сумы» зарабатывал и на своих поражениях, и на своих победах», — объяснил г-н Баранка.

Ответственный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко отметил, что в истории украинского футбола еще не применялось настолько строгих санкций, однако представители федерации сочли их полностью оправданными.

«Учитывая тот объем договорных матчей, который был сыгран командой за то время, которое мы исследовали… он убедил нас в необходимости принятия именно такого решения», — заявил Грищенко.

В данный момент 12 игрокам клуба грозит дисквалификация, а президент «Сум» Ростислав Козар лишен права работать в футболе.

Фото: Официальный сайт «Сумы»

Источник: Рейтинг Букмекеров