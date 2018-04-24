Федерация футбола Италии предложила Карло Анчелотти возглавить сборную

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти может возглавить сборную Италии. В этом заинтересована Федерация футбола Апеннин.

По информации итальянских СМИ, федерация футбола Италии сделала специалисту предложение возглавить национальную команду страны. Анчелотти известен по работе в «Милане», «Пари Сен-Жермен» и мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера сборной Италии является нынешний наставник «Зенита» Роберто Манчини.

Сборная Италии не попала на чемпионат мира – 2018, проиграв Швеции в отборочном раунде.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia