Роберто Манчини – фаворит на пост главного тренера «Лестера»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Манчини

Известный итальянский специалист Роберто Манчини стал основным кандидатом на пост главного тренера «Лестера». После проигрыша «Севилье» в Лиге чемпионов Клаудио Раньери ушел в отставку.

У Манчини уже есть опыт работы в Англии, где он приводил к чемпионству «Манчестер Сити». Примечательно, что именно в «Лестере» в 2001 году итальянец завершил карьеру как игрок.

Последним клубом Манчини был «Интер», который он покинул летом прошлого года за две недели до старта сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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