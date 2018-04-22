Фанаты «Зенита» вывесили баннер в поддержку Дзюбы на матче с «Арсеналом»

Фанаты «Зенита» во время матча 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» вывесили на гостевой трибуне баннер в поддержку форварда Артёма Дзюбы. Футболист выступает за туляков на правах аренды из санкт-петербургской команды.

«Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха», — написано на баннере.

Баннер болельщиков «Зенита» для Дзюбы. Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха. pic.twitter.com/8ZatmHgayt — Mike Goncharov (@gribo4ki) April 22, 2018

Напомним, ранее Дзюба заявлял, что готов самостоятельно выплатить € 120 тыс., положенные за участие в матче с «Зенитом», но точно не известно, на каких условиях форварду разрешили сыграть с сине-бело-голубыми.

Дзюба в этом сезоне за «Арсенал» забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»