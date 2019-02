Фанаты «Селтика» проклинают Брендана Роджерса за уход из клуба

Теперь Брендана считают в Глазго предателем. Фанаты «Селтика» оставили полное ненависти послание бывшему главному тренеру команды Брендану Роджерсу, который на днях подписал контракт с «Лестером».

«Ты променял бессмертие на посредственность. Никогда не был кельтом, а всегда был обманщиком», – написали болельщики «Селтика» на баннере.

Celtic message tonight at Hearts to former manager Brendan Rogers.

‘You traded immortality for mediocrity. Never a Celt, always a fraud.’ #CelticFC pic.twitter.com/S7SVFP2zdO

