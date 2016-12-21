Фанаты «Реала» хотят, чтобы клуб продал Хамеса Родригеса

Более чем две трети болельщиков считают Хамеса не нужным «Королевскому клубу». Руководство «Реала» пока не планировало расставаться с игроком.

Одна из популярных спортивных изданий Испании провела опрос среди поклонников «Реала»: был задан вопрос, нужно ли клубу выставить Родригеса на трансфер. За продажу колумбийского игрока проголосовало 70,85% респондентов. Сам Хамес ранее заявлял, что готов рассматривать предложения от других команд и не исключил ухода из стана «сливочных». Колумбийцем предметно интересуются лидеры английской Премьер-лиги.

Родригес играет за «Реал» с 2014 года, но по-прежнему не имеет постоянного места в составе. За это время он принял участие в 63 играх и забил 21 мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: AS