Фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию против перехода Романа Зозули

Фанаты «Райо Вальекано» провели акцию против перехода в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули. Действие происходило накануне и во время домашнего матча 24-го тура Сегунды с «Альмерией».

Ha ganado el Rayo, pero las cosas siguen revueltas en Vallecas https://t.co/YhviVUWatB #LaLiga123 pic.twitter.com/9myhl68qmk — MARCA (@marca) February 5, 2017

До начала встречи фанаты раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого лица украинского игрока в футболке клуба, а во время матча растянули большой баннер со словами: «Вальекас – свобода, равенство и солидарность. Зозуле здесь не место».

Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды Зозули из-за угроз ультрас — фанаты команды обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca