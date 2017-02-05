Фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию против перехода Романа Зозули

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Зозуля

Фанаты «Райо Вальекано» провели акцию против перехода в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули. Действие происходило накануне и во время домашнего матча 24-го тура Сегунды с «Альмерией».

До начала встречи фанаты раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого лица украинского игрока в футболке клуба, а во время матча растянули большой баннер со словами: «Вальекас – свобода, равенство и солидарность. Зозуле здесь не место».

Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды Зозули из-за угроз ультрас — фанаты команды обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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