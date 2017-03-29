Фанаты «Партизана» обратились к болельщикам «Спартака»

Болельщики «Партизана» выступили с обращением о том, что они непричастны к нападению на фанатов «Спартака» после товарищеского матча с «Црвеной Звездой». В послании отмечается, что ни один серб не посмел бы ткнуть ножом русского человека.

После встречи в Белграде трех болельщиков красно-белых доставили в больницу с ножевыми ранениями. Двое из них были в тяжелом состоянии, но сейчас они уже идут на поправку.

В сообщении говорится: «Для тех, кто не знает, перед игрой в Сербии двоих фанатов «Спартака» порезали ножом. Оба с ножевыми ранениями были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Версия: нападение фанатов «Партизана». Нам лично и многим другим людям, болеющим за «черно-белых», неприятно читать различные желтые СМИ, которые приписывают фанатам «Партизана» это зверское избиение и поножовщину.

У нас есть негласное правило в движении – братский русский народ не трогать, даже если он болеет не за ЦСКА. Так как в первую очередь мы братья по вере и по духу, и цвета этому не преграда. А вот многие СМИ думают, что Гробари совершили это варварство. Знайте одно, мы помним и чтим то, что вы, великий русский народ, сделали для нас, и поверьте, ни один серб не ткнет ножом в брата из-за цвета шарфа, какого бы он цвета ни был. Знайте, что Гробари к этой теме не имеют никакого отношения. В настоящее время мы начали сбор средств как за уже проведенное лечение, так и на предстоящее для фанатов «Спартака».

P.S. Парни КБ, здоровья вам крепкого, держитесь».

Фото: Global Look Press

Источник: Фратрия