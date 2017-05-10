Фанаты «Ливерпуля» закидали камнями машину Фелиппе Коутиньо

Машина полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо была закидана камнями на парковке около стадиона «Энфилд». Это ответ фанатов «красных» на слухи о возможном уходе хавбека.

У Porsche Cayenne 24-летнего бразильца был частично поврежден кузов, а также выбиты передние боковые стекла. Предполагается, что машину разбили фанаты клуба в связи с информацией о согласии игрока перейти в «Барселону». Ранее сообщалось, что Коутиньо согласен перейти в «Барселону», а «Ливерпуль» требует за него 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Филиппе Коутиньо провел за «Ливерпуль» 29 игр в АПЛ, забил десять мячей и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»