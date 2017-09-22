Фанаты «Ливерпуля» и «МЮ» получили рекомендации о правилах поведения в Москве

Английские болельщики планируют посетить матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Москве/ Они получили рекомендации о правилах поведения во время визита столицы России.

Ожидается, что в общей сложности порядка 2 тыс. английских болельщиков собираются посетить матчи «Спартак» — «Ливерпуль» и ЦСКА – «Манчестер Юнайтед», которые состоятся 26 и 27 сентября соответственно.

«МЮ» порекомендовал своим фанатам не носить клубную атрибутику за пределами стадиона, а также не прогуливаться по Москве в одиночку. «Ливерпуль» оповестил своих болельщиков о том, что российские власти в курсе визита в Москву двух английских клубов одновременно, поэтому можно ожидать присутствия полицейских в тех местах, где будут находиться фанаты обоих клубов.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»