Фанаты «Ливерпуля» и «МЮ» получили рекомендации о правилах поведения в Москве

Автор: Владимир Шевелев 0

Ливерпуль фанаты

Английские болельщики планируют посетить матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Москве/ Они получили рекомендации о правилах поведения во время визита столицы России.

Ожидается, что в общей сложности порядка 2 тыс. английских болельщиков собираются посетить матчи «Спартак» — «Ливерпуль» и ЦСКА – «Манчестер Юнайтед», которые состоятся 26 и 27 сентября соответственно.

«МЮ» порекомендовал своим фанатам не носить клубную атрибутику за пределами стадиона, а также не прогуливаться по Москве в одиночку. «Ливерпуль» оповестил своих болельщиков о том, что российские власти в курсе визита в Москву двух английских клубов одновременно, поэтому можно ожидать присутствия полицейских в тех местах, где будут находиться фанаты обоих клубов.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC Sport

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жеребьевка Лиги чемпионов. ЦСКА попал в группу с «МЮ», а «Спартак» — с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» и «МЮ» оплатит болельщикам визы в Россию на матчи Лиги чемпионов

«Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, Ибрагимович подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 