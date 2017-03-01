Фанаты «Лестера» начали сбор средств на памятник Клаудио Раньери

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Клаудио Раньери

Заслуги итальянца в Англии не забудут никогда. Болельщики «лис» подтверждают это личными средствами.

Два болельщика «Лестер Сити» начали сбор денег на возведение памятника итальянскому тренеру Клаудио Раньери, который недавно был уволен с поста главного тренера.

Фанаты «Лис» Джеймс Диллон и Джош Филлипс планируют собрать до 10 тыс фунтов, но пока смогли выручить 770 фунтов. Ранее ряд тренеров высказались, что итальянцу должны поставить памятник.

Под руководством Клаудио Раньери «Лестер» в сезоне-2015/16 впервые в истории выиграл золото английской Премьер-лиги.
В текущем сезоне «Лестер» занимает 15 позицию, в двух очках от зоны вылета.

Фото: Global Look Press

ИсточникBBC

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Владимир Шевелев

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