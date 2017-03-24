Фанаты «Гройтер Фюрт» пробили выезд на корабле

Все привыкли, что ради любимого клуба фанаты готовы поехать куда угодно. Болельщики «Гройтер Фюрт» отправились поддержать команду по воде.

«Гройтер Фюрт» представляет город Фюрт, расположенный в Баварии. В 1992 году в местечке был построен водный канал Рейн-Майн и порт, которым активно пользуются фанаты «Гройтера». На одну из последних игр второй Бундеслиги они отправились, воспользовавшись плавательным средством передвижения.

В текущем сезоне «Гройтер Фюрт» занимает шестое место во второй Бундеслиге, набрав 36 очков после 25 туров. «Фюрт» отстает на 13 очков от второго места, которое дает прямую путевку в Бундеслигу.

Фото: @BundesligaRus

Источник: Eurosport