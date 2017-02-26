Фанаты «Фиорентины» посетили базу клуба, где высказали свое недовольство

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Фиорентина

Сегодня утром фанаты «Фиорентины» посетили базу своей команды. На футболистов флорентийского клуба обрушились не совсем приятные лозунги.

300 поклонников «Фиорентины» собрались на базе команды, где выкрикивали оскорбления в адрес футболистов, главного тренера и владельцев клуба из Флоренции. Это связано с недовольством фанатов результатами «фиалок» в текущем сезоне. Также отмечается, что болельщики недовольны руководством клуба, которое выделило недостаточно денег в зимнее трансферное окно.

Напомним, что«Фиорентина» вылетела из Кубка Италии, Лиги Европы, а в Серии А занимает восьмую строчку с 40 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Никита Пронин

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