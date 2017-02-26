Фанаты «Фиорентины» посетили базу клуба, где высказали свое недовольство

Сегодня утром фанаты «Фиорентины» посетили базу своей команды. На футболистов флорентийского клуба обрушились не совсем приятные лозунги.

300 поклонников «Фиорентины» собрались на базе команды, где выкрикивали оскорбления в адрес футболистов, главного тренера и владельцев клуба из Флоренции. Это связано с недовольством фанатов результатами «фиалок» в текущем сезоне. Также отмечается, что болельщики недовольны руководством клуба, которое выделило недостаточно денег в зимнее трансферное окно.

Напомним, что«Фиорентина» вылетела из Кубка Италии, Лиги Европы, а в Серии А занимает восьмую строчку с 40 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia