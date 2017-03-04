Фанаты дортмундской «Боруссии» угрожают гендиректору своей команды

Фанаты «Боруссии» хотят расправиться с гендиректором клуба Хансом-Йоахимом Ватцке. Данным инцидентом уже занимается полиция.

Ультрас «Боруссии» выложили фотографии в интернет со следующими словами: «Скоро твоя мечта закончится, и ты окажешься в багажнике автомобиля».

На сразу же отреагировала полиция и взяла дело в свои руки.

Напомним, что болельщики «Боруссии» напали на поклонников «РБ Лейпциг», после чего Ватцке раскритиковал поведение фанатов, сказав, что не имеет с ними ничего общего.

«Боруссия» идет на 3 месте отставая от «Лейпцига» на 9 очков, но имеет один матч в запасе.

Фанаты «Боруссии» Д забросали камнями женщин и юных болельщиков «Лейпцига»

Фото: Global Look Press

Источник: www.sport1.de