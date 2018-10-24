Фанаты ЦСКА подадут коллективный иск в адрес властей Рима

Автор: Евгений Морозов 0

РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 5 августа 2018 г.

Болельщики ЦСКА пострадали в результате поломки эскалатора в римском метро. Это случилось перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ромы» (0:3). Россияне подадут коллективный иск итальянской стороне.

«Для подачи иска просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или еще получите во время лечения; все документы, в которых указано и описано, какие травмы получены, и что сделано со стороны медицинских учреждений», – говорится в заявлении на сайте болельщиков армейцев.

В результате инцидента пострадали порядка 30 человек.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: RBworld.org

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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