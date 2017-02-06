Фанаты «Боруссии» Д забросали камнями женщин и юных болельщиков «Лейпцига»

Накануне в Германии случился курьезный эпизод. Произошла стычками между фанатами дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг».

Сначала дортмундцы попытались напасть на автобус футболистов гостевого клуба, но полицейские успели предотвратить данный инцидент. Позже около 350 фанатов «шмелей» забросали камнями и стеклянными бутылками людей, которые шли к стадиону в атрибутике «Лейпцига». Среди пострадавших есть несколько детей и женщин. Об их самочувствии ничего не сообщается.

Напомним, матч завершился минимальной победой «Боруссии». После 19 туров Бундеслиги коллектив Томаса Тухеля набрал 34 очка и занимает 4-е место, а «быки» с 42 баллами расположились на второй строчке в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Deutsche Welle