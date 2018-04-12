Фанатам матча «Урал» – «Спартак» выдадут флайеры для возврата на трибуны на «Екатеринбург Арене»

Автор: Михаил Серебряков 0

Ural

Болельщики матча 26-го тура чемпионата России «Урал» – «Спартак» получат специальные флайеры, которые позволят вернуться на трибуны после перерыва. Игра пройдет на стадионе чемпионата мира-2018 «Екатеринбург Арена».

На первом тестовом матче между «Уралом» и «Рубином» в перерыве между таймами многие болельщики хотели выйти из своего сектора, а затем снова вернуться на трибуны. Однако из-за особенностей пропускной системы у выходов из секторов образовались большие очереди.

– «Решение по организации пропускной системы из секторов стадиона принято. В турникетах предусмотрены калитки, работающие на выход. Всем болельщикам будут выдаваться флайеры, по которым и будет осуществляться вход обратно на трибуны», –  сказал представитель администрации стадиона.

Матч «Урал» – «Спартак» состоится 15 апреля. На игре ожидается более 30 тысяч человек.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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