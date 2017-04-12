Фанат «Вест Хэма» убил друга после поражения

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

ВХЮ

В Лондоне болельщика «Вест Хэм Юнайтед» приговорили к пяти годам лишения свободы за убийство. Инцидент произошёл ещё в декабре, после матча 14-го тура с «Арсеналом» (1:5).

Осуждённый Найджел Уильямс после игры повздорил с другом Марком Мандей, с которым был знаком 14 лет. Спор перерос в драку. Уильямс ударил приятеля по голове, в результате чего у Мандея произошло кровоизлияние. Болельщик был доставлен в больницу, где скончался. У умершего остались трое детей.

39-летний болельщик «Вест Хэма» признался в содеянном. Фанат осуждён за непредумышленное убийство.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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