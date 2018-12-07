Фанат «Ривер Плейт», напавший на автобус «Бока Хуниорс», раскаялся в своем поступке

Матиас Фирпо был задержан полицией после нападения фанатов на автобус «сине-желтых». Аргентинец заявил, что ему стыдно и что он впервые попал в подобную ситуацию.



Матиас Себастьян Фирпо, фанат «Ривер Плейт», задержанный аргентинской полицией по подозрению в нападении на автобус с футболистами «Боки Хуниорс» перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес, который впоследствии был отменен, раскаялся в содеянном.

«В тот момент я не знал, как контролировать свой порыв и эмоции. Я правда сожалею о своем поступке. Я отправился туда со своей семьей и обычно не делаю такого рода вещей. Знаю, что был не прав, и страдаю из-за этого», — сказал Фирпо.

Напомним, матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен бы пройти 24 ноября в Буэнос-Айресе, но был отменен из-за нападения фанатов хозяев на автобус с футболистами гостей. В результате атаки несколько игроков получили травмы. Матч в итоге был перенесен в Мадрид и состоится 9 декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca