Фанат набил татуировку на все тело в виде футболки «Фламенго»

Фанат бразильского клуба сделал необычное тату в честь своей любимой команды. Не потратив на это не копейки.

Фанат «Фламенго» оригинальным образом показал любовь к клубу. Бразильский болельщик сделал на все тело татуировку в виде футболки команды. При этом, как сообщают СМИ, татуировщик сделал ее бесплатно в качестве рекламы.

O torcedor Maurício dos Anjos tatuou a camisa do Flamengo no corpo! O que achou da tatuagem? pic.twitter.com/KMuGujJx9b — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) April 22, 2018

В чемпионате «Фламенго» идет на 3 месте.

Фото: Global Look Press

Источник: Esporte Interativo ‏