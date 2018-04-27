Фанат набил татуировку на все тело в виде футболки «Фламенго»

Фанат бразильского клуба сделал необычное тату в честь своей любимой команды. Не потратив на это не копейки.
Фанат «Фламенго» оригинальным образом показал любовь к клубу. Бразильский болельщик сделал на все тело татуировку в виде футболки команды. При этом, как сообщают СМИ, татуировщик сделал ее бесплатно в качестве рекламы.
O torcedor Maurício dos Anjos tatuou a camisa do Flamengo no corpo!
O que achou da tatuagem? pic.twitter.com/KMuGujJx9b
— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) April 22, 2018
В чемпионате «Фламенго» идет на 3 месте.
Фото: Global Look Press
Источник: Esporte Interativo