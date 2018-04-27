Фанат набил татуировку на все тело в виде футболки «Фламенго»

Автор: Михаил Серебряков 0

Flamengo

Фанат бразильского клуба сделал необычное тату в честь своей любимой команды. Не потратив на это не копейки.

Фанат «Фламенго» оригинальным образом показал любовь к клубу. Бразильский болельщик сделал на все тело татуировку в виде футболки команды. При этом, как сообщают СМИ, татуировщик сделал ее бесплатно в качестве рекламы.

В чемпионате «Фламенго» идет на 3 месте.

Фото: Global Look Press
Источник: Esporte Interativo ‏

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жулио Сезар — о завершении карьеры: «Последние двадцать лет были великолепными, это больше, чем мечта»

Ramón Darío Ábila

Форвард «Боки Хуниорс» совершил невероятный промах по пустым воротам

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 