Фалькао и Коэнтрау обвиняются в уклонении от уплаты налогов

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао и защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау могут попасть под суд. Они подозреваются в уклонении о уплаты налогов в Испании.

Прокуратура Мадрида направила в суд информацию, согласно которой оба футболиста в прошлом пользовались услугами кампаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Ирландии, чтобы уйти от уплаты налогов. И Фалькао во время выступлений за «Атлетико», и Коэнтрау в «Реале» использовали одну и ту же ирландскую кампанию, к услугам которой прибегали все клиенты португальского агента Жорже Мендеша. Фалькао обвиняется в неуплате налогов в период с 2012 по 2014 год на 5,6 миллиона евро, а Коэнтрау в те же сроки – на 1,29 миллиона.

В нынешнем сезоне Радамель Фалькао провел за «Монако» 28 матчей во французской Лиге 1, забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач. Статистика Фабиу Коэнтрау в испанской Примере – три игры и один раз ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»