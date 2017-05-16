Фабрицио Микколи может быть осужден за вымогательство

Автор: Владимир Шевелев 0

Фабрицио Микколи

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи может получить тюремный срок. Ему вменяется вымогательство.

Прокурор требует дать ему четыре месяца заключения за вымогательства. 37-летний итальянец по версии следствия требовал своего друга вернуть ему долг в 12 тысяч евро, при этом использовав «жестокие методы». Сам футболист полностью отрицает обвинения.

За карьеру Фабрицио Микколи играл за «Ювентус», «Фиорентину», «Палермо», «Бенфику» и сборную Италии. Завершил профессиональные выступления в 2015 году в мальтийской «Биркиркаре». За карьеру Салентийский Ромарио забил 211 голов в 594 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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