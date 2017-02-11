Фабио Капелло: «Я совершил ошибку, потому что не ушел в «ПСЖ» из сборной России в 2013 году»

Итальянский экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло поговорил о работе в национальной команде. Фабио заявил о том, что мог покунуть сборную еще в 2013 году.

«Я был действительно близок к переходу в «ПСЖ». Мы с парижанами согласовали условия контракта, но тогда я работал со сборной России. Для меня уход из этой национальной команды ради работы с парижанами был бы равносилен предательству. Я совершил ошибку, поскольку в итоге именно россияне обошлись со мной жестко! Я не смог поработать в большом клубе», — заявил итальянский специалист.

В национальной команде России Капелло работал с 2012 по 2015 года. За это время 70-летний тренер сумел впервые за 12 лет вывести сборную в финальную часть чемпионата мира.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Canal+