Фабио Капелло возглавил «Цзянсу Сунин»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло нашел себе новое место работы. Итальянец возглавил китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Official: @JiangsuSuningFC appoints Fabio Capello as their new head coach. pic.twitter.com/mZoZ70R08o

— Yixin Li (@FRsoccerYixin) June 11, 2017