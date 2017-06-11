Фабио Капелло возглавил «Цзянсу Сунин»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло нашел себе новое место работы. Итальянец возглавил китайский клуб «Цзянсу Сунин».
Official: @JiangsuSuningFC appoints Fabio Capello as their new head coach. pic.twitter.com/mZoZ70R08o
— Yixin Li (@FRsoccerYixin) June 11, 2017
Ранее сообщалось, что соглашение с Капелло будет рассчитано на полтора года, а его зарплата составит 10 миллионов евро, а ассистентами Капелло в «Цзянсу Сунин» станут два бывших игрока «Милана» — Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки, возглавлявший ранее «Брешию».
Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер китайского журналиста Ли Исина