Фабио Капелло возглавил «Цзянсу Сунин»

Автор: Лидия Дидык 0

Фабио Капелло

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло нашел себе новое место работы. Итальянец возглавил китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Ранее сообщалось, что соглашение с Капелло будет рассчитано на полтора года, а его зарплата составит 10 миллионов евро, а ассистентами Капелло в «Цзянсу Сунин» станут два бывших игрока «Милана» — Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки, возглавлявший ранее «Брешию».

Фабио Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер китайского журналиста Ли Исина

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