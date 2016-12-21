Фабио Капелло: «В Италии уже нет гонки за скудетто, разница в классе плачевна»

Экс-главный тренер «Ювентуса» уверен в шестом чемпионстве подряд. Также специалист посетовал на отсутствие конкуренции за чемпионство со стороны соперников «бьянконери».

«Как и ожидалось, никакой гонки за скудетто нет. «Ювентус» начал спокойно, но, как и в предыдущие годы, быстро восстановился.

Игуаин адаптировался, другие футболисты тоже привыкли к клубу. Если «Юве» станет чемпионом, а именно так я и считаю, то это будет шестое скудетто подряд. Отсюда вывод, что их конкуренты слабы, разница в классе кажется плачевной.

Мы должны надеяться, что разрыв между «Ювентусом» и всеми остальными будет ликвидирован в течение короткого времени, шесть чемпионств подряд – слишком много. Многим не хватает сильных футболистов, когда как в «Юве» такие игроки есть, у них есть четкая организация и правильный дух», – заявил Капелло.

Напомним, что после 17 туров «Ювентус» набрал 42 очка и лидирует в чемпионате Италии. Ближайший преследователь «Рома» имеет в активе на семь очков меньше.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia