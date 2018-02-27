Фабио Каннаваро против возвращения Буффона в сборную Италии

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Фабио Каннаваро

Бывший защитник сборной Италии — Фабио Каннаваро, выступил против вызова в сборную Италии ветеранов футбола страны. Среди которых — вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

«Думаю, сборная Италии все еще далека от возрождения. По-прежнему слышать о вызове в команду ветеранов – не очень здорово. Я связан с Буффоном и Де Росси больше, чем кто-либо еще, благодаря ЧМ-2006. Но мы знаем, что некоторые идеи уже не сработали на турнире в 2010 году, и это должно нас чему-то научить», — объясняет Каннаваро.

В настоящий момент Фабио занимает пост главного тренера «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Фото: Global Look Press
Источник: Football-Italia

 

 

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