Фабио Борини стал футболистом «Милана»

Итальянский «Милан» завершил сделку по приобретению нападающего английского «Сандерленда» Фабио Борини. Особенность сделки заключается в том, что «россонери» взяли футболиста в аренду, но будут обязаны по ее окончании выкупить контракт форварда.

В минувшем сезоне АПЛ игрок не спас «черных котов» от вылета в Чемпионшип, проведя 24 матча и дважды отличившись. Помимо «Сандерленда», в послужном списке Борини значатся такие клубы, как «Челси», «Рома» и «Ливерпуль».

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Милан»